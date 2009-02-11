Для сайта знакомств нужен парсер анкет

Движок GPL OsDate (tufat.com)

Требуется написание скрипта / модуля, который позволит парсить анкеты и фото реальных людей с других сайтов знакомств:

mamba.ru

loveplanet.ru

dating.ru

24open.ru

и др.

и переносить в нашу базу данных для вывода на сайте.

Если разработка будет осуществлена качественно и в сжатые сроки, то возможно сотрудничество по поддержке и дальнешей разработке проекта на постоянной основе.

Выслушаю предложения по бюджету и сроку на разработку.

P.S. Предпочтение программистам из Петербурга.