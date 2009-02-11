Стеклянный шар во флеш

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Необходимо средствами программы FLASH нарисовать стеклянный шар.

Так, чтобы внутрь шара можно было помещать разные предметы (картинки).

То есть надо предусмотреть слои.

Ощий фон на котором должен быть шар - черный.

Нужна 100% иллюзия стекла. Достоверно, ярко, красиво.

В примере идея, что это будет.

Нужно 100% качество.

15 лет назад
intelwebs
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов
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