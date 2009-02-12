Небольшой php скрипт

Нужно написать скрипт (функцию), который должен делать следующее:

На входе скрипт получает текст. По символам перевода строки (

и \r

) он должен разделить текст на абзацы. Каждый абзац должен быть "очищен" от пробелов в начале и в конце, а также обрамлен тегами

. Также, в тексте могут встретится уже обрамленные абзацы или другие теги () - этот факт скрипт тоже должен обрабатывать нормально и выдавать в конце валидный xml, либо сообщение об ошибке и номер символа исходного текста с ошибкой.

Сроки не критичны, поэтому главным фактом выбора станет качество/цена.