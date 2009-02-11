Парсер XML

Только для тех, у кого:

- есть ОПЫТ работы с парсерами хмл!

- есть ВРЕМЯ выполнить работу быстро

- есть ЖЕЛАНИЕ доделать все до конца и за оговоренные сроки

Требуется группа скриптов для работы с хмл:

1. скармливаем фид, получаем набор используемых тегов

2. формируем конфиг-файл, в котором указываем как/в каком виде выводить фид на сайте

3. интегрируем фид в сайт

4. формируем меню (в нескольких вариантах).

более подробное ТЗ и СУММА при личном общении.

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