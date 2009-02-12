Требуется доработка магазина: - доработка текущего Импорт товаров из CSV (сейчас работает криво и сложновато) - написание модуля для поиска и подбора товара - автоматический бэкап - автоматическая работа со старыми ценами, новинками, лидерами продаж - и т.д. Нужен человек ответственный, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать скрипт обработки SMS, который при поступлении SMS оплаты кидает игровые деньги на счет оплатившего игрока.
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