Скрипт обработки SMS

Веб-программированиеЗавершен1 заявка164 просмотра
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Требуется написать скрипт обработки SMS, который при поступлении SMS оплаты кидает игровые деньги на счет оплатившего игрока.

15 лет назад
Alternativeman
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
FedorMelexin
Фёдор 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$5
2 дня
Делает качественно, быстро, недорого. По ходу работы поясняет свои действия. Оказывает поддержку после оплаты. Скрипт смс биллинга создал за 2,5 часа.
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