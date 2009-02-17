Создание предвхода на сайт

Задача стоит по созданию объектно ориентированного по\скрипта, работающего на стороне сервера. Нужно создать мультипоточный прокси чеккер, с разпараллеливанием процессов, запускающегося по крону + веб морда. Рабочие процессы: краулер-граббер чеккер прокси речеккер отобранных экспорт (списка в отдельную папку, фтп, емейл) Возможность запускать несколько ...
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Случилась неприятная ситуация, фрилансер который начал делать предвход на сайт куда-то пропал с предоплатой, успел сделать менее 30% от всей работы. Теперь срочно необходимо сделать этот проект. Исходников нет, есть только swf файл того что он сделал. Я его прикрепляю. Из него понятно что надо сделать предвход на сайт. Главной задачей является то что надо нарисовать анимированные коробки (2 штуки там уже есть) все остальное трогать практически не надо.
В итоге задача: Нарисовать еще 8 анимированных коробок в том же стиле и налептить на существующий swf.
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