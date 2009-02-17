Создание предвхода на сайт

$150
Веб-программированиеЗавершен12 заявок377 просмотров
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Случилась неприятная ситуация, фрилансер который начал делать предвход на сайт куда-то пропал с предоплатой, успел сделать менее 30% от всей работы. Теперь срочно необходимо сделать этот проект. Исходников нет, есть только swf файл того что он сделал. Я его прикрепляю. Из него понятно что надо сделать предвход на сайт. Главной задачей является то что надо нарисовать анимированные коробки (2 штуки там уже есть) все остальное трогать практически не надо.

В итоге задача: Нарисовать еще 8 анимированных коробок в том же стиле и налептить на существующий swf.

15 лет назад
killerok
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
fil_z
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$150
3 дня
Отличный исполнитель, быстро, качественно, очень профессиональный подход.
Отличный заказчик, самое главное четко поставил задачу. С оплатой тоже никаких проблем. Рекомендую!
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