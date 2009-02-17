Создание предвхода на сайт

Случилась неприятная ситуация, фрилансер который начал делать предвход на сайт куда-то пропал с предоплатой, успел сделать менее 30% от всей работы. Теперь срочно необходимо сделать этот проект. Исходников нет, есть только swf файл того что он сделал. Я его прикрепляю. Из него понятно что надо сделать предвход на сайт. Главной задачей является то что надо нарисовать анимированные коробки (2 штуки там уже есть) все остальное трогать практически не надо.

В итоге задача: Нарисовать еще 8 анимированных коробок в том же стиле и налептить на существующий swf.