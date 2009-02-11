Запрограммировать развлекательный веб-портал

$1000
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки224 просмотра
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Задача:

Запрограмировать развлекательный веб-портал;

В Техническом задании представлена часть задания, а именно один из будующих разделов;

Подробности в ТЗ;

Дизайн не нужен, нужна только вёрстка всех страниц+программирование;

Требования:

- Портфолио и положительные отзывы, являются необходимыми требованиями для успешного прохождения отбора;

- Уверенные владение PHP, MySQL, AJAX, HTML, JavaScript;

- Свободное владение навыками кроссбраузерной HTML вёрстки;

- Знание Adobe Flex, Adobe Flash;

- Гибкость мышления, хорошая обучаемость, способность осваивать и применять новые технологии, нацеленность на дальнейшее сотрудничество, желание рисковать и получать адекватное вознаграждение за риск; мы ищем крайне надёжного человека;

- Наличие законченных проектов строго необходимо;

- ПРОЖИВАНИЕ В МОСКВЕ, быстрый Интернет;

Условия:

- 30 т.р.;

- По итогам успешного отбора, с вами будет заключён договор, поэтому необходим паспорт РФ и прописка в г. Москве и ближайшем Подмосковье; предоплата по проекту 10% за начало и по завершении каждого этапа;

- Также по итогам успешного собеседования и успешного выполнения части проекта, Вам будет предложено долевое участие в проекте;

15 лет назад
mobdick
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
webproffi
Vladislav 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-2)
15 лет назад
$800
14 дней
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