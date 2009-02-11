Работа для спеца по JavaScript

Требуется программист в группу. Требования: хорошее знание php, mysql, xml -точнее simplexml, так же желательно js и ajax.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работы для специалиста максимум на 5 мby
необходимо переписать функцию на ява скрипт
расчет в wmz (max 5 wmz)
предложение актуально в течении часа
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