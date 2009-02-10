Создать rss канал ( + 1 страницу)

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок240 просмотров
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Есть сайтик - всего 1 хтмл страница, нужно создать ещё одну страничку тоже хтмл и сделать rss канал, набить его новостями - штук 10-15 хватит.

Аська 1332814

15 лет назад
murahew
Михаил 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
124 отзыва(-3)
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