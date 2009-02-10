Разработка меню по Joomla 1.0.12

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки186 просмотров
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В существующий шаблон добавить возможность создания простого интерактивного меню при выборе языка меняются названия меню. 33 языка, название пунктов на всех языках есть.

Joomla
15 лет назад
stargold
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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