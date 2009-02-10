Предложить систему отзывов и поставить ее.

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Доброе время суток.
на странице http://www.gennadij.pavlenko.name/best-you/how-makemoney6 внизу есть отзывы. Они уже морально устарели.
Нужно:
1. Предложить свой вариант отзывов, где была бы капча и добавление (удаление для админа) отзывов БЕЗ перезагрузки страницы.
2. Поставить эту систему на сайт
3. Перенести существующие отзывы из старой системы в новую.
Примечаю, что легче всего выбрать разработчика, когда заявка подана примерно так - предлагаю поставить такую систему (краткое описание + пример со ссылкой). Сделаю за (примерный срок). Хочу денег (Ваша сумма).
Сами понимаете, долго переписываться смысла нет, если все можно увидеть сразу.
с Уважением,
Геннадий Павленко
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