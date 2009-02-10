Предложить систему отзывов и поставить ее.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки205 просмотров
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Доброе время суток.

на странице http://www.gennadij.pavlenko.name/best-you/how-makemoney6 внизу есть отзывы. Они уже морально устарели.

Нужно:

1. Предложить свой вариант отзывов, где была бы капча и добавление (удаление для админа) отзывов БЕЗ перезагрузки страницы.

2. Поставить эту систему на сайт

3. Перенести существующие отзывы из старой системы в новую.

Примечаю, что легче всего выбрать разработчика, когда заявка подана примерно так - предлагаю поставить такую систему (краткое описание + пример со ссылкой). Сделаю за (примерный срок). Хочу денег (Ваша сумма).

Сами понимаете, долго переписываться смысла нет, если все можно увидеть сразу.

с Уважением,

Геннадий Павленко

15 лет назад
mikerussia
Геннадий 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ProWebDevSeo
Евгений 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
39 отзывов(-3)
15 лет назад
$50
1 день
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