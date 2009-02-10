Требуется интернет-аукцион

ТЗ в процессе может немного измениться.

ПОДРОБНОЕ ТЗ В АТТАЧЕ!

Онлайн-аукцион по скандинавской системе.

(Для наглядной информации смотреть www. gagen.ru)

с дополнителными функциями http://www. swoopo.co.uk/

Аукцион представляет собой систему онлайн-ставок на определенные товары. Товары имеют сверхмалую начальную цену, как правило равную 1 единице валюты страны, в которой аукцион производится и время до окончания аукциона на данный товар (должно устанавливаться в панели управления для каждого товара отдельно). Каждая ставка от зарегистрированного участника системы повышает текущую цену товара и время до окончания аукциона на фиксированную величину (должно устанавливаться в панели управления). Необходимо реализовать систему рассчета шага времени аукциона в зависимости от текущей аукционной стоимости товара. Чем выше текущая аукционная стоимость товара - тем ниже время, на которое увеличивается продолжительность аукциона (шаг времени) после ставки, сделанной пользователем. Каждая ставка от пользователя платная, т.е. для поднятия ставки пользователю необходимо на своём личном счете в системе иметь оплаченную ставку, которые пользователь будет выкупать у аукциона посредством системы WebMoney , СМС и других платёжных систем. При нажатии на кнопку – “сделать ставку” неавторизованным пользователем – ему предлагается пройти регистрацию и начать делать ставки (см. http://gagen.ru/how ).

Стандартная страница регистрации пользователя: ввести ник, пароль, е-майл и номер телефона для активации.

Каждый пользователь после регистрации должен иметь свой «личный кабинет» в котором необходимо реализовать возможность покупки «ставок» , а также настройку отображения личной страницы. Ставки, доступные к продаже: 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000. Цены на ставки для каждого пакета (1, 10 и т.п.) устанавливаются администратором системы. Так же в личном кабинете необходимо реализовать:

1. Список выигранных пользователем лотов, с указанием сэкономленных пользователем средств на покупку данного товара (цена товара в магазине минус аукционная цена и минус цена сделанных данным пользователем ставок на данный товар), ссылку «заказать доставку» для каждого выигранного лота (по нажатии администратору отправляется уведомление о заказе с указанием номера аукциона и данных о пользователе, его выигравшем, после отправки товара покупателю – данная ссылка блокируется администратором вручную).

2. Анкету для заполнения (почтовый адрес для доставки товара, телефон(8 и 7 должны быть идентичными!!), ICQ, e-mail, ФИО , Фото , аватары)

3. Счет в валюте страны аукциона для покупки товара выигранных аукционов и оплаты доставки (тоже пополняется посредством WebMoney или другихх платёжных систем).

4. Стандартные вещи – смена пароля и личных данных, кроме ФИО и телефона.

5. Не имея “ставок” на счету пользователь не имеет возможность делать ставки, при нажатии на “сделать ставку” – выводится приглашение на пополнение счета ставок.

6. Возможность загрузить фото (Необходимо сделать чтобы установленные фото копировались в отдельную папку для просмотра администратором системы).

7. Необходимо также добавить функцию двойной ставки пользователя при которой у пользователя снимается установленное администратором системы кол-во единиц валюты аукциона. А время до окончания торгов лота увеличивалось в двое меньше чем при стандартной ставке.

Администратор системы должен иметь следующие возможности:

1. Добавление товаров на аукцион (товары становятся в очередь, см. стр. 3, п. 6). Если аналогичный товар уже выставлялся на торги – просто указать его номер в базе описаний. Т.е. по сути в базе данных будет отдельно таблица с описаниями товаров (номер, описание краткое, описание полное, рыночная цена товара, фото, ссылка на производителя), и отдельно - с аукционами (номер аукциона, номер описания товара, ставки, окончательная цена, ник выигравшего/сделавшего последнюю ставку и т.п.)

2. Назначение фото для лота (ссылка на jpeg)

3. Время до окончания аукциона на данный товар – для каждого товара отдельно.

4. Нижний уровень цены товара (см. далее – “бот”), ники бота.

5. Время, на которое увеличивается п.2 при совершении ставки каким либо пользователем (3 градации – 30 сек., минута, 2 минуты)

6. Шаг ставок в деньгах (едино для всех товаров)

7. Просмотр статистики каждого завершенного лота по номеру лота (все ставки на данный товар, кто и когда их сделал, после отправки выигранного лота – заблокировать пользователю кнопку “заказать доставку” либо смена её на “заказ отправлен”)

8. Установка стоимости ставок, доступных к продаже (цена за 1, цена за 10 и т.п.).

9. Доступ к статистическим данным. Лог в реальном времени посещения аукциона с информацией о нике пользователя , если пользователь не зарегистрирован то IP адрес. Кол-во ставок, номер телефона посещаемость.

10. Общие данные по ставкам в системе.

11. Управление системой “Ботов”. Возможность зайти в систему с учётными данными БОТа, любого из созданных на сервере. Возможность отключения БОТов по имённо а не всю систему целиком.

12. Необходима возможность редактирования информационного блока, с возможностью размещения фото видео победевших пользователей в блоке новостей.

13. Необходимо организовать проведение акций. Управление функцией мотивации пользователей. Пример:

13.1 Акция пригласи друга и получи на счёт ставки(Кол-во ставок должно устанавливаться администратором системы)

13.2 Акция загрузи Фото получи Ставки. Поощерять загрузку фото пользователями , и пополнять счёт на установленное кол-во ставок (Кол-во должно устанавливатся администратором системы)

В системе должен присутствовать “БОТ”, который делает автоматическую ставку на лот, если время лота подходит к концу (последние 0-5 сек.), а нижний уровень цены не достигнут. Бот делает ставку от разных ников, но только лишь в том случае, если последняя ставка была сделана от реального человека, дабы исключить игру бота с самим собой. Если последняя ставка произошла от бота и время закончилось – аукцион считается выигранным пользователем с ником, который подставляет бот, т.е. самим ботом.

Для авторизованного пользователя необходимо так же предусмотреть систему «учебных аукционов», которая представляет собой такой же аукционный механизм, но на учебные ставки, которые начисляются каждому пользователю при регистрации в кол-ве 50 штук. Данные на учебные аукционы берутся из реальных аукционов, за исключением ставок и времени до окончания. Возможно просто это будет 8 аукционов, при завершении какого-то из них завершившийся запускается заново. Всё это организовано на отдельной от основных аукционов странице. В учебных аукционах бот системы не принимает участия.

14. Все лоты делятся на подвиды (категории). При создании нового аукциона, необходимо выбрать к какому подвиду (категории) относится лот. Например: Электроника, Бытовая техника, Мебель, Мобильная связь. Администратор должен иметь возможность редактировать подвиды (категории). Каждый подвид должен иметь возможность загрузки картинки (gif, swf, jpeg, jpg).