Модификация формы отправки сообщения

Доброе время суток. Для самописного движка требуется написать общение между зарегистрированными пользователями с возможностью создания групп. Существует база услуг. По определенным критериям осуществляется поиск. В результате поиска в центральном фрейме мы видим профайл зарегистрированного пользователя, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно модифицировать имеющуюся на сайте http://web-matematik_ru, на странице http://web-matematik_ru/zakaz.htm.
Нужно сделать:
1. В форме проверку ввода телефона, что бы заказ без указания корректного телефонного номера не отправлялся;
2. Обеспечить корректное приложение и отправку вложений (не более 3 mb)
3. Выводить сообщение об отправке заказа в поп ап окне.
Так как работа не сложная всю работу нужно сделать в течении 1-2 дней.
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