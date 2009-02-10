Модификация формы отправки сообщения

Нужно модифицировать имеющуюся на сайте http://web-matematik_ru, на странице http://web-matematik_ru/zakaz.htm.

Нужно сделать:

1. В форме проверку ввода телефона, что бы заказ без указания корректного телефонного номера не отправлялся;

2. Обеспечить корректное приложение и отправку вложений (не более 3 mb)

3. Выводить сообщение об отправке заказа в поп ап окне.

Так как работа не сложная всю работу нужно сделать в течении 1-2 дней.