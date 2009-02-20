Доработка php кода, формирующего эксель из Яндекса

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки92 просмотра
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Есть php скрипт, который, выдирает выдачу яндекса. Требуется его доработать.

( Проект http://www.weblancer.net/projects/59543.html , полностью работающая разработка )

Обращаться только людям, которые без проблем могут парсить выдачу яндекса и есть наработки в этой теме.

PHP
15 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
15 лет назад
$115
3 дня
Отличный специалист! Небольшие проблемы с самомнением и seo разработками, но в других сферах (интернет-офис) - просто на высоте! Рекомендую!
Хороший заказчик, понимает как нужно писать ТЗ, лишних требований практически не предъявляет. Единственный минус, не совсем правильно понимает некоторые аспекты веб-технологий и не поддается переубеждению.
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