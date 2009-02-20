Есть таблица в базе mysql: CREATE TABLE IF NOT EXISTS `all_posts` ( `id` int(11) NOT NULL auto_increment, `title` varchar(255) collate cp1251_general_cs NOT NULL COMMENT 'Название топика', `author` varchar(255) collate cp1251_general_cs NOT NULL COMMENT ...
Доработка php кода, формирующего эксель из Яндекса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть php скрипт, который, выдирает выдачу яндекса. Требуется его доработать.
( Проект http://www.weblancer.net/projects/59543.html , полностью работающая разработка )
Обращаться только людям, которые без проблем могут парсить выдачу яндекса и есть наработки в этой теме.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $30
Здравствуйте! Нужен скрипт на PHP, форма похожая как тут http://autoreg.su/memory/ где после заполнения полей, оплачивается услуга на WMZ через мерчант, потом выдается номер заказа Второй скрипт проверка статуса заказа по номеру как тут http://autoreg.su/memory/check.php ну и простая админка ...Завершен15 лет назад
Добрый день, уважаемые. Требуеться совет и помощь в дороботке и оптимизации сайта.Завершен15 лет назад
Нужено дополнение к форуму, точнее отдельный скрипт который может работать с форумами.Завершен15 лет назад
- $125
Нужен скрипт обмена webmoney на яндекс деньги и обратно в автоматическом режиме для обменного пункта с подробной инструкцией по установке и настройке. Пишите пожалуйста те у кого уже есть опыт в написании или доработке ...Закрыт15 лет назад
Здравствуйте собственно нужна помощь и разжовывание для разработки приема или пополнения skype в автоматическом режиме и ваучерами (только вместе), програмирование будет производиться своими силами, пользователя с хорошим рейтингом авансовый платеж, собственно нужна консультация кто работыл ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно чтобы на странице детального просмотра, когда есть дополнительные фото - чтоб при щелчке на них сразу открвалось доп окно с большой фоткой (так же как и при щелчке на основном фото). Сейчас - при ...Завершен15 лет назад
Joomla 1.0.12 + VirtueMart 1.1.0 stable shablonomania.ru При оформлении заказа не хочет выдавать форму регистрации, заказ доходит до конца, в итоге сайт пишет Ошибка: Sorry, but it is not possible to order without a User ID. Please contact ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется программист на 2-3 месяца для работы по двум большим проектам. Требования: Ответственный человек который сможет разобираться в чужом сложном коде и находить ошибки. Знания MySQL, PHP, Smarty, Ajax Без отзывов или гарантий просьба не беспокоить. ...Завершен15 лет назад
- $5
Надо получить http://www.xpub.ru/get_articles.php?sid=1482 удалить оттуда теги title и body и вывести в отдельную переменную оплата webmoneyЗавершен15 лет назад