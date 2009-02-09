Импорт в форум vbulletin 3.8.1

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок357 просмотров
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Есть таблица в базе mysql:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `all_posts` (

`id` int(11) NOT NULL auto_increment,

`title` varchar(255) collate cp1251_general_cs NOT NULL COMMENT 'Название топика',

`author` varchar(255) collate cp1251_general_cs NOT NULL COMMENT 'Имя(логин) автора сообщения',

`avatar` varchar(255) collate cp1251_general_cs NOT NULL COMMENT 'url аватара',

`message` varchar(10000) collate cp1251_general_cs NOT NULL COMMENT 'Само сообщение',

PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=cp1251 COLLATE=cp1251_general_cs AUTO_INCREMENT=201 ;

INSERT INTO `all_posts` (`id`, `title`, `author`, `avatar`, `message`) VALUES

(1, 'Тема 1', 'Александр Федотов', 'http://domain.ru/u3309442/c_c7ee8402.jpg', 'Сообщение 1'),

(2, 'Тема 1', 'Ирина Не_Убивайте_Животных Vegeta', 'http://domain.ru/u689044/c_3d432d66.jpg', 'Сообщение 2'),

(3, 'Тема 1', 'Олька Вараксина', 'http://domain.ru/u3521647/c_c22efeda.jpg', 'Сообщение 3'),

(4, 'Тема 2', 'Андрюха', 'http://domain.ru/u3521647/c_c22efeda.jpg', 'Сообщение 4'),

Нужен скрипт на php который бы импортировал эти данные в форум vbulletin. Нужно чтобы он создавал пользователя(если такого нет в базе) с соответствующим аватаром(путь до аватара указан), и от его имени добавляет в созданный топик сообщение.

Всё просто.

Скрипт с форумом лежат в одной папке.

Сроки сжаты.

15 лет назад
alexsava
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
rogue
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
15 лет назад
$10
1 день
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