Движок сайта фильмов PHP+MySQL

Нужен простейший скрипт для работы с текстом на PHP Взять текст и разбить его на строки по N (указанных в скрипте) символов. Если N-ый символ - в середине слова - то разрыв строки ставить до начала этого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт на php. Сайт представляет собой каталог фильмов с онлайн просмотром и скачиванием. Необходимые возможности:
Выборка фильмов по критериям(жанр,год,качество и пр..).
Организация поиска по сайту .
Отображение Информации о фильме.
Организация онлайн просмотра(прикрутить бесплатный флеш плеер).
кеширование.
Дизайн готов и сверстан..
Подробнее после утверждения.
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