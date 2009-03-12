Движок сайта фильмов PHP+MySQL

$150
Веб-программированиеЗавершен5 заявок463 просмотра
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Нужно написать скрипт на php. Сайт представляет собой каталог фильмов с онлайн просмотром и скачиванием. Необходимые возможности:

Выборка фильмов по критериям(жанр,год,качество и пр..).

Организация поиска по сайту .

Отображение Информации о фильме.

Организация онлайн просмотра(прикрутить бесплатный флеш плеер).

кеширование.

Дизайн готов и сверстан..

Подробнее после утверждения.

PHPMySQL
15 лет назад
TritooN
Пупкин 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
Pianist
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$145
3 дня
Приятный в общении человек..
Нормальный заказчик
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