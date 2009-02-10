Нужен простейший скрипт для работы с текстом на PHP

Взять текст и разбить его на строки по N (указанных в скрипте) символов.

Если N-ый символ - в середине слова - то разрыв строки ставить до начала этого слова.

Если слово длинее чем N - то пропускаем его.

Исходный файл брать из файла или вводится в поле для ввода.

Размер файлов - сотни кб.