Скрипт для работы с текстом на PHP

Веб-программированиеЗавершен21 заявка381 просмотр
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Нужен простейший скрипт для работы с текстом на PHP

Взять текст и разбить его на строки по N (указанных в скрипте) символов.

Если N-ый символ - в середине слова - то разрыв строки ставить до начала этого слова.

Если слово длинее чем N - то пропускаем его.

Исходный файл брать из файла или вводится в поле для ввода.

Размер файлов - сотни кб.

PHP
15 лет назад
darik3
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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sadsanta
Кирилл 
86 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$1
1 день
Огромное спасибо Кириллу за бескорыстную помощь. Рекомендую.
Miro-Wind
Павел 
74 годаАвстралия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-3)
15 лет назад
$5
1 день
Сделал быстро и качественно. Приятен в общении.
Отличный заказчик. Приятно работать с людьми, которые четко определяют свои требования.
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