Отличный исполнитель, все сделано на высшем уровне Программный код грамотен и хорошо структурирован, все понятно, поэтому даже не пришлось задавать лишних вопросов когда было необходимо внести поправки в части форматирования надписи. При подготовке ТЗ я допустил одну неточность, но она была реализована без проблем. Желаю удачи Кириллу и всем рекомендую!