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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
15 лет назад
Лучший аякс программист, которого я встретил здесь. Все качественно быстро и не дорого. Мой заказ хоть и был небольшой, зато можно было сразу проверить уровень данного исполнителя. Мне все очень понравилось. Советую !
$20
10 баллов
15 лет назад
Только положительный отзыв! Профессионально, качественно, в срок. Одним словом - Профи.
$1
10 баллов
15 лет назад
Огромное спасибо Кириллу за бескорыстную помощь. Рекомендую.
$20
10 баллов
15 лет назад
Отличный исполнитель, все сделано на высшем уровне Программный код грамотен и хорошо структурирован, все понятно, поэтому даже не пришлось задавать лишних вопросов когда было необходимо внести поправки в части форматирования надписи. При подготовке ТЗ я допустил одну неточность, но она была реализована без проблем. Желаю удачи Кириллу и всем рекомендую!
$20
10 баллов
15 лет назад
Кирилл выполнил поставленную задачу на все 100%. Сделал всё в сроки, как и договаривались, помог где я чего-то не знал, за что ему большое спасибо ;) Удачи!
Веб-программирование
7 отзывов
от $50
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $50
нет рейтинга