sadsanta

Кирилл sadsanta

 
86 летРоссия/Кемерово
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Портфолио
Отзывы заказчиков
sserbin
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Лоадер картинки на сервак на Ajax и PHP
Лучший аякс программист, которого я встретил здесь. Все качественно быстро и не дорого. Мой заказ хоть и был небольшой, зато можно было сразу проверить уровень данного исполнителя. Мне все очень понравилось. Советую !
pavelius
Pa Velius 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
PHP скрипт для копирования данных с сервера на FTP
Только положительный отзыв! Профессионально, качественно, в срок. Одним словом - Профи.
darik3
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Скрипт для работы с текстом на PHP
Огромное спасибо Кириллу за бескорыстную помощь. Рекомендую.
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Наложение информации на изображение
Отличный исполнитель, все сделано на высшем уровне Программный код грамотен и хорошо структурирован, все понятно, поэтому даже не пришлось задавать лишних вопросов когда было необходимо внести поправки в части форматирования надписи. При подготовке ТЗ я допустил одну неточность, но она была реализована без проблем. Желаю удачи Кириллу и всем рекомендую!
b0ysE
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Смс скрипт для удаления проданых номеров с сайта
Кирилл выполнил поставленную задачу на все 100%. Сделал всё в сроки, как и договаривались, помог где я чего-то не знал, за что ему большое спасибо ;) Удачи!
Веб-программирование
7 отзывов
от $50
нет рейтинга
Базы данных
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
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