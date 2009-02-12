Лоадер картинки на сервак на Ajax и PHP

Рабочий скрипт загрузки 4 фото(jpg) и 1 архив(rar) c ПК на сервер. С графическим отображением процесса загрузки.

Т.е. есть 5 полей например такого типа после выбора файла скрипт начинает процесс загрузки его на сервер в директорию pic/ с названием файла "заданая_переменная_pic.jpg" и в этоже время создает привьюшку этого изображения в папке tumbs/ с тем же названием размер привьюки должен настраивается в конфиге. В процессе зарузки файла должен отображаться анимированный лоадер, после этого должно высвититься или ошибка (Не подходит формат файлы, или размер файла слишком большой) или же высвитится надпись Файл удачно загружен, а потом высвитилась привьюшка этой картинки. Все это на Аяксе и PHP

Что-то на подобии вот http://tinymce.ru/plugins/tinymce-image-manager-1-0/

Тоже самое с rar только его засовывать в папку files/

Все должно быть качественно. Должна проверка быть на формат файла и его размер