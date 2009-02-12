Лоадер картинки на сервак на Ajax и PHP

Есть движок 1с Битрикс 7.0, с ним нужно сделать следующее 1) Верстка дизайна и натяжка на сам скрипт (дизайн очень простой). 2) Корректировка самого скрипта (например удаление ненужного модуля или например сделать на главной странице некий перечень ...
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Рабочий скрипт загрузки 4 фото(jpg) и 1 архив(rar) c ПК на сервер. С графическим отображением процесса загрузки.
Т.е. есть 5 полей например такого типа после выбора файла скрипт начинает процесс загрузки его на сервер в директорию pic/ с названием файла "заданая_переменная_pic.jpg" и в этоже время создает привьюшку этого изображения в папке tumbs/ с тем же названием размер привьюки должен настраивается в конфиге. В процессе зарузки файла должен отображаться анимированный лоадер, после этого должно высвититься или ошибка (Не подходит формат файлы, или размер файла слишком большой) или же высвитится надпись Файл удачно загружен, а потом высвитилась привьюшка этой картинки. Все это на Аяксе и PHP
Что-то на подобии вот http://tinymce.ru/plugins/tinymce-image-manager-1-0/
Тоже самое с rar только его засовывать в папку files/
Все должно быть качественно. Должна проверка быть на формат файла и его размер
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