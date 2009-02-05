Перенос сайтов

Уважаемые разработчики! Нужна программная помощь по разделу Share Point 2007, который предназначен для мобильных устройств. Нужно перепрограммировать выпадающие списки, (В разделе SP для доступа с мобильных устройств) так, чтобы отображалось не первые 10 а все элементы списков.