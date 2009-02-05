Функция (класс) для работы через сокеты прокси php

Нужна готовая функция(или класс), которая бы стабильно работала через сокеты на php с использованием прокси.

В коде должны быть подробные комментарии на русском, так же примеры использования.

Не заламывайте цену, такую ф-цию можно тупо найти в интернете... Но нужно чтобы она реально работала!

Предложения оставляйте здесь, в приват писать не надо. В аську тоже.

Чем быстрее, тем лучше.