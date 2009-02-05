Доработка сайта.

Выполнил первое задание, получил оплату, нас все устроило. К сожалению, дальше начались проблемы, по срокам совершенно не укладывался. Слышались постоянные извинения. Когда сказал, что все, сегодня будет готово, мы оплатили, после чего продолжали ждать окончания работы. Взамен компенсации, пообещал доделать другие вещи по сайту, которые так и не сделал. Пришлось обращаться к другому программисту. Свое задание не закончил, все еще ждем... С начала работы прошло - 12 февраля. Срок отводился - 2-3 дня!! Сегодня - 26 февраля.