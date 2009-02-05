Нужна готовая функция(или класс), которая бы стабильно работала через сокеты на php с использованием прокси. В коде должны быть подробные комментарии на русском, так же примеры использования. Не заламывайте цену, такую ф-цию можно тупо найти в интернете... ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработка сайта. Сообщите стоимость следующих работ:
1)защита доски объявлений от автоматического размещения рекламных объявлений
2) новостной модуль(канал RSS) импортируемый с сайта www.yandex.ru
3) размещение на сайте блока видео(один ролик), используя ресурсы youtube.com
После указания стоимости и срока выполнения работы, покажу подробнее что и где. Дальше потребуются создать дополнительные блоки, а также полный редизайн сайта.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется перенос сайта на основе Typo3 на новый хостинг, плюс разделить существующий сайт на 2 самостоятельных сайта. Установить и настроить необходимые модули в Typo3 для сайтов. Также перенести форум phpbb.Завершен15 лет назад
Есть сайт на Wordpress. www.babloholic.ru. Для него нужна система показов баннеров по образцу www.bulavin.net. Файлы тем обоих сайтов во вложении. Также нужна функция скрытия пользоваелем этих баннеров.Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Уважаемые разработчики! Нужна программная помощь по разделу Share Point 2007, который предназначен для мобильных устройств. Нужно перепрограммировать выпадающие списки, (В разделе SP для доступа с мобильных устройств) так, чтобы отображалось не первые 10 а все элементы списков.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сделть Флеш Анимацию Графических Элементов на сайте. Есть макеты готовые 1) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/05/81e3c27eb1f4f17c1d6761713a034757.jpg 2) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/05/45cb4c11efa93d0dfb8e1b6441cfca6c.jpg нужно придумать сценарий по флеш анимаций граф элементов и предложить заказчику на одобрения после одобрения сценария согласуем сроки и бюджет и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
СРОЧНО! есть: форма отправки сообщений с сайта на мыло (2 шт.) скрипт php для обработки этой операции, предоставляемый хостером. требуется: заставить их работать. то есть как минимум - прописать корректную ссылку в теге form для файла php. как максимум - ...Завершен15 лет назад
Необходимо написать скрипт парсинга прайса постовщика в базу Webаsyst. База уже заполнена товарами+описания, убивать её не хочется. Сравнение оваров предполагаю, что можно производить по названию товаров. В случае нового товара или ненайденного – скрипт скидывает ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нотация eEPC - нотация моделирования бизнес процессв. Цель проекта: - Предоставить пользоваелю возможность смоделировать бизнес процесс согласно нотации eEPC, - графически изобразить смоделированный процесс - позволить пользователю выделять графические элементы на диграмме для прямого доступа к их ...Закрыт15 лет назад
Переделать слегка rapidgetpro. Взять готовый скрипт RapidgetPro..... Дописать модуль. С помощью которого скачиваемый файл будет качаться несколько раз автомотически....... Надо указать лишь сколько раз.......Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сайт временно размещен на бесплатном хостинге www.puslapiai.lt (PHP 5.2.8 GD 2.0.34 MySQL 5.0.67 phpMyAdmin 2.11.9.1). Нужен скрипт для отправки данных формы, расположенной на данном сервисе, прямо со страницы сайта, без использования адреса электронной почты, на указанный ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад