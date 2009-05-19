Раскрутка сайта с 0

Необходимо раскрутить сайт завода по производству картона.

Никакой работы по оптимизации еще не велось.

Надо прогнать по каталогам и получить топ-5 или топ-3 по некоторым ключевым словам в яндексе (окончательный список слов пока не согласован).

Для примера укажите цены для топ-3/топ-5 по слову "картон" и фразе "производство картона". Сроки вывода, стоимость дальнейшей поддержки в топе.