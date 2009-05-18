Раскрутка сайта по детской мебели

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Закрыт19 заявок280 просмотров

Нужна раскрутка сайта по словосочетанию "детская мебель"

Сайт существует давно.

Сейчас находится на 90-ых страницах Яндекса.

В yahoo прописано 1600 страниц, внешних ссылок 3400, с внутренними 5000

Работаю только с опытными товарищами

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16 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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