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Уникальные SEO- статьи для сайта 4Club
Требуется сотрудник для написания уникальных и хорошо оптимизированных под определенные запросы статей.
Статьи для магазина по продаже светового, звукового, DJ оборудования, музыкальных инструментов, видеооборудования и т.п.
Адрес сайта: http://4club.com.ua/
Что необходимо:
1) Анализ самых популярных запросов в yandex и google по определенным товарным позициям и брендам
2) написание уникальных текстов под эти запросы
3) длинна текста примерно 1000 символов
Статистику запросов, по которым заходят на сайт с поисковиков предоставлю. работы будет много, нужно описание для каждого раздела и каждой категории в разделе.
Вот просто полезная статья:
http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=183081
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наличие портфолио обязательно.
Пишите цену за одну статью.
Выберу исполнителя по портфолио и цене
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