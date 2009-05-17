Уникальные SEO- статьи для сайта 4Club

Требуется сотрудник для написания уникальных и хорошо оптимизированных под определенные запросы статей.

Статьи для магазина по продаже светового, звукового, DJ оборудования, музыкальных инструментов, видеооборудования и т.п.

Адрес сайта: http://4club.com.ua/

Что необходимо:

1) Анализ самых популярных запросов в yandex и google по определенным товарным позициям и брендам

2) написание уникальных текстов под эти запросы

3) длинна текста примерно 1000 символов

Статистику запросов, по которым заходят на сайт с поисковиков предоставлю. работы будет много, нужно описание для каждого раздела и каждой категории в разделе.

Вот просто полезная статья:

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=183081

-----------------------------------------------------------------------------

наличие портфолио обязательно.

Пишите цену за одну статью.

Выберу исполнителя по портфолио и цене