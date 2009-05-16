Продвинуть сайт(SEO) + новый дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок243 просмотра

Что имеется и чего хочется достич.

В наличии.

1. Сайт для бронирования авиабилетов.

2. 1% клинтов из 400 уник. посетителей.

Требования.

1. Обновить дизайн, создать вид серьезной компании.

2. SEO. Оптимизировать сайт для поисковых систем (google.com, yahoo.com и проч. поисковиков) для поднятия рейтинга.

3. Нужно приумножить и значительно повысить процент клиентов.

По отдельности не предлагать, и прежде чем поставить цену, ПОДУМАЙТЕ.

16 лет назад
sasha_oza
Алекс 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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