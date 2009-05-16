Нужно зарегистрировать сайт в каталоге.
Продвинуть сайт(SEO) + новый дизайн
Что имеется и чего хочется достич.
В наличии.
1. Сайт для бронирования авиабилетов.
2. 1% клинтов из 400 уник. посетителей.
Требования.
1. Обновить дизайн, создать вид серьезной компании.
2. SEO. Оптимизировать сайт для поисковых систем (google.com, yahoo.com и проч. поисковиков) для поднятия рейтинга.
3. Нужно приумножить и значительно повысить процент клиентов.
По отдельности не предлагать, и прежде чем поставить цену, ПОДУМАЙТЕ.
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