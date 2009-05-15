Title description keywords для сайта gorizont.com.ua для каждого раздела свое описание
Размещение ссылок
Требуется умно размещать ссылки. Оплата за каждую по тарифу в зависимости от ПР, ТИЦ и др.параметров.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
Надо оставить посты на 100 форумах о казино В посте должно быть реклама http://north-casino.com/ цена 5$ больше не заплачу , оплата после работыПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно раскрутить сайт до показателей ТИЦ 550 и PR 4.Цена,Срок,Гарантий.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется сделать сайт видимым в поисковиках, и продвинуть в первую 10-ку Гугла и Яндекса. Ключевые слова: Авиахимработы Авиахимические работы Ввиду малой конкуренции цены должны быть объективными! Жду Ваши цены ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Фирма лишилась ценного специалиста. Необходим оптимизатор, способный за небольшой промежуток времени раскрутить сайт. Заработная плата достойная. Заказов много, работа есть. Оплата 3000 руб. за заказ, обычно 3-4 заказа в неделю.Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт16 лет назад
http://www.kharkovforum.biz/index.php вот форум его надо поднять только за приемлемые деньги прошу не относиться ко мне как не знающему цен и пр. если будите предлагать завышенные обращюсь к гуглу тоже самое , сдесь меня не будит ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
День добрый. Требуется продвинуть НОВЫЙ сайт в ТОП-10. Домен около 2-х недель зарегистрирован. Нужно расчитать стоимость, С ГАРАНТИЕЙ вывода. оплата: 100% - предоплата - далее по факту вывода 80% ОСНОВНЫХ запросов - ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна помощь в настройке sape на сайте. При установке скрипта выдаётся ошибка return_links(2); ?>Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
1. интересуют только фрилансеры одиночки. ФИРМЫ и СТУДИИ - ИДУТ ЛЕСОМ. 2. обязательны хорошие отзывы и опыт 3. опыт продвижения по запросам в регионе Нижний Новгород - ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно продвинуть по запросам "защита картера" и "защита картера двигателя" сайт http://karter-patriot.ru. Продвинуть надо по возможности быстро, и относительно дешево, т.е. в ЯКе например сайт регистрировать не будем однозначно, бюджет не позволяет. ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт16 лет назад