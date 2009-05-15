Требуется расчет с гарантией

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Закрыт9 заявок194 просмотра

День добрый.

Требуется продвинуть НОВЫЙ сайт в ТОП-10. Домен около 2-х недель зарегистрирован.

Нужно расчитать стоимость, С ГАРАНТИЕЙ вывода.

оплата: 100% - предоплата - далее по факту вывода 80% ОСНОВНЫХ запросов - идет проплата или оплата за каждое слово в момент вывода в ТОП.

слова:

постельное белье

одеяла

подушки

шелковое постельное белье

хлопковое постельное белье

комплекты постельные

халаты

полотенца

PS обращаться только опытным seo менеджерам - посредники и агенства НЕ интересуют - требуется seo программисты, с перспективой в работе.

Пишите в icq 281-746 -377.

16 лет назад
flagman1
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

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