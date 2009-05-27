Консультация+статья для поисковиков

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок164 просмотра

Есть сайт(нулевой), его нужно продвинуть по поисковым запросам:

-молочные холодильные установки

-установка холодильного оборудования

-танки охладители

-аккумуляторы холода

-охладители вина

-охладители пива

-пастеризаторы

-стерилизаторы молочные

-молочный минизавод

Нужно:

1. Консультация какие ссылки с какими параметрами нужно покупать для достижения максимального эффекта в продвижении данного сайта по данным запросам

2. Составить не много анкоров текстов для покупки ссылок

3. Подсказать какое лучше использовать: название сайта, описание, ключевые слова

Указывайте пожалуйста цены за предоставление подобных консультаций

PS: думаю тут можно уложиться минут в 20 :)

16 лет назад
Myxa_
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

m3w
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена качественно и оперативно! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ;)

Заявки фрилансеров

m3w
35 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад