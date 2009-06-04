Нужен прогон по каталогам

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен16 заявок297 просмотров

Нужно прогнать сайт по каталогам

16 лет назад
starco
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

murkorr
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$60
10 дней
Очень нравиться работать с этим человеком, работу делает качественно и добросовестно. Результаты после его работы очень хорошие. Сайт прыгнул в рейтинге на 60-70 пунктов. Продолжаю дальше сотрудничать с ним. Всем рекомендую. Быстро объясняет и помогает.
Отличный заказчик. Вовремя платит. И относится ко всему с пониманием. С такими людьми приятно иметь дело.
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

murkorr
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад