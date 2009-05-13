Нужны постоянные бэки (google)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок257 просмотров

Интересуют постоянные бэки или хотя бы на длительный период по гуглу.

Пишите здесь конкретные предложения, все рассмотрю.

16 лет назад
karelina
Дарья 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
23 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

UliaUla
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$12
7 дней

Заявки фрилансеров

UliaUla
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад