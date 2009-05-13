Нужен человек который за срок - месяц продвинет адалт сайт до посещалки 10000 уникальных человек в день. Пишите кто делал, кто занимался такого рода продвижением. Параллельно нужно регистрировать сайт в партнерских программах. ...
Нужны постоянные бэки (google)
Интересуют постоянные бэки или хотя бы на длительный период по гуглу.
Пишите здесь конкретные предложения, все рассмотрю.
Выбранный исполнитель
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