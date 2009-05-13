Привет всем. Требуется прогон по тематическим каталогам. Тематика - автозапчасти и Ко :) Пишите какие базы имеются, скока денег и прочую полезную информацию. Прогон требуется не на результат, ...
Нужен качественный ПиАр конкурса от Topig.Ru
Нужен человек, который имеет опыт в SMO продвижении и вирусном маркетинге. Необходимо продвинуть проект http://www.topig.ru/, а именно вот этот конкурс http://www.topig.ru/news/2.html
Необходимо как минимум стать самому участником, чтобы понимать как все работает. Далее идет тестовое задание небольшое - без него кандидатуру не рассматриваю, а то непонятно, что вы умеете и можете... Если есть успешный опыт в SMO или вирусном маркетинге, то покажите портфолио - тестовое задание не надо...
Что необходимо сделать:
1) Размещать топики о конкурсе на популярных форумах и в социальных сетях в виде участника конкурса
2) Размещать информацию о сайте http://www.topig.ru/ и конкурсе в блогах, ЖЖ и т.д. путем переговоров с блогерами
3) Придумывать опросы и конкурсы, которые бы привлекали пользователей на сайт!
Свои предложения присылайте в приват и пишите здесь. Отдам преимущества тем людям, которые сразу покажут как они могут PRоприарить хоть немного сайт. К примеру, качественный пост в своем блоге, пресс-релиз или что-либо другое...
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