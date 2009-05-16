Нужно прогнать сайт по доскам.

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  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен15 заявок308 просмотров

Суть изложена в названии.

Жду предложений.

С уважением, Владимир.

16 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

murkorr
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
$20
3 дня
Работа выполнена в срок. Рекомендую.
Хороший человек и заказчик, были не большие не до понимания. Но в этоге все норм. С человек работать понравилось. Оплатил все во время. Спасибо!
newrayn
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$10
2 дня
Проект закрыт, работа вполнена в срок. Для меня особенно важно, что Анатолий не помешан на деньгах и еще до начала работы предложил мне самостоятельно сделать некоторые шаги в направлении повышения Тиц и т.п. И после работы тоже провел некоторые консультации. За это ему отдельное спасибо и респект :) Рекомендую, как порядочного исполнителя.
Отличный заказчик. Сразу все оплатил. Четкие требования. Только положительные эмоции

Заявки фрилансеров

murkorr
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
newrayn
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
16 лет назад

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