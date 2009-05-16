Нужно прогнать сайт по доскам.

Проект закрыт, работа вполнена в срок. Для меня особенно важно, что Анатолий не помешан на деньгах и еще до начала работы предложил мне самостоятельно сделать некоторые шаги в направлении повышения Тиц и т.п. И после работы тоже провел некоторые консультации. За это ему отдельное спасибо и респект :) Рекомендую, как порядочного исполнителя.