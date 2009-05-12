Нужен грамотный сео специалист по разумным ценам. Использовать только белые методы. Оплата только по факту либо поэтапно. Нужно сделать: 1. Поднять ТИЦ и PR сайта 2. Выдвинуть на хорошие позиции ...
Продвинуть сайт про пластиковые окна
http://okna-volodar.ru в Яндексе и Гугле по региональным запросам "пластиковые окна самара", "жалюзи самара", "межкомнатные двери самара".
Пишите срок, цену, в личку и асю не спамить. Двигать преимущественно не сапой, а статьями. Ищу адекватных сеошников для сотрудничества.
P.S. Господа, повторяю, не пишите в асю и личку. Предложения ваши от конкурентов тут скрыты. Пишите цену и сроки СЮДА. Сайта адрес вам дал, запросы сказал. Озвучьте цены и сроки. В СЕО сам разбираюсь, не надо мне писать какие вы крутые, специалиста видно по адекватно названной цене и срокам.
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