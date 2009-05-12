Продвинуть сайт про пластиковые окна

http://okna-volodar.ru в Яндексе и Гугле по региональным запросам "пластиковые окна самара", "жалюзи самара", "межкомнатные двери самара".

Пишите срок, цену, в личку и асю не спамить. Двигать преимущественно не сапой, а статьями. Ищу адекватных сеошников для сотрудничества.

P.S. Господа, повторяю, не пишите в асю и личку. Предложения ваши от конкурентов тут скрыты. Пишите цену и сроки СЮДА. Сайта адрес вам дал, запросы сказал. Озвучьте цены и сроки. В СЕО сам разбираюсь, не надо мне писать какие вы крутые, специалиста видно по адекватно названной цене и срокам.