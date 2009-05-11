Необходимо увеличить продажи seozavr.ru

Для системы продажи и аренды мест под статьи http://www.seozavr.ru необходим человек отлично разбирающийся в интернет-рекламе, SMO, SEO и PR интернет-проектов. Необходимо увеличить количество пользователей системы, количество продаж и узнаваемость бренда в сети среди вебмастеров и рекламодателей. Поэтому необходимо:

1. PR-общение на целевых форумах

2. Продвижение в целевых блогах

3. Продвижение по запросам: биржа статей, продажа статей, аренда статей, биржа ссылок в топ3 Яндекс, Гугл, Рамблер

4. Ведение контекстных рекламных компаний

5. Написание и размещение статей на профильных ресурсах в сети

Выслушаю предложения... Сразу пишите сколько стоит, какие сроки и какой выхлоп получу... Если не будет конкретики - отвечать не буду...