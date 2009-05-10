Раскрутить сайт по Украине

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок243 просмотра

Интересуют цены на продвижение сайта. Срок - 3 месяца.

Необходимо вывести в ТОП-10

раскрутка по украине в гугле и яндексе сайта http://ank-alliance.com.ua ?

слова:

купить лада бровары ...

тюнинг

тогировка

шумоизоляция

сигнализации

автозвук

lada ваз

купить автомобиль в броварах

купить лада хундай шкода бровары

16 лет назад
jamper
37 лет
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать базы досок объявлений

    Требуется создать базы досок объявлений для Allsub + инструкцию/пример проекта. Допускается разделение на 2 этапа, смешивать которые нельзя! 1) Элитные доски объявлений. 2) Треш для ссылочного. Интересуют доски ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добиться посещаемости 300+

    Сайт: http://animefuns.net Тематика: развлечения, аниме Требуется: человек, готовый обеспечить ежедневную посещаемость сайта 300+ Бюджет: я не богач, т.к. проект совсем новый и ещё особо с него ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта по региональному запросу

    Добрый день! Необходимо оптимизировать сайт для выдачи на 1-2 месте по региональному запросу, варианты примерно такие: - Сайты Петрозаводск - Создание сайтов Петрозаводск - Разработка сайтов Петрозаводск Подробности ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется продвижение сайта

    $5000

    Постановка задачи: есть сайт, требуется увеличить посещаемость. Есть ограничения по максимальным затратам на одно посещение - 0.4 руб. (определяется конверсией и спецификой бизнеса). Оплата работы: сдельная (прямопропорциональна количеству целевых посетителей в месяц). От исполнителя ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется продвижение сайта

    Требуется продвижение сайта. Нужны именно целевые посетители, а не мелочники, которые за копейки кликаяют по ссылкам. Оплата - процент от прибыли сайта. Продажи пока нулевые. Так что как поработаете, так и заработаете. Подробнее в ICQ ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуются услуги медиа-планера

    Требуются услуги грамотного медиа-планера для того чтобы составить бюджет Интернет-рекламной кампании специализированного портала. Внимание: не требуются услуги по поисковой оптимизации и продвижению контекстной рекламой

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение сайта

    Требуется поднять сайт в TOP 10 по 3 поисковикам Google, Яндекс Rambler Входные данные: сфера: мед услуги. кол-во ключ слов: 4 словосочетаниям срок: 1 мес. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад