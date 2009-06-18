Продвижение сайта по региональному запросу

Кирилл - настоящий профи, а работать с профи всегда приятно. Очень хорошо ориентируется в понятиях поискового продвижения, поэтому мне не приходилось тратить время на объяснения. Ну а как разработчик и дизайнер, он подсказал мне много полезных вещей. Буду сотрудничать с ним и дальше.