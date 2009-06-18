Продвижение сайта по региональному запросу

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок210 просмотров

Добрый день!

Необходимо оптимизировать сайт для выдачи на 1-2 месте по региональному запросу, варианты примерно такие:

- Сайты Петрозаводск

- Создание сайтов Петрозаводск

- Разработка сайтов Петрозаводск

Подробности от меня - в аське. Спасибо.

16 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kiber_ua
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$150
60 дней
Игорь лучший специалист с которыми приходилось работать нашей компании, и это не просто слова - это действительно качественно выполняемая работа в течение месяца. Игорь всегда делал все пунктуально, высылал нам отчеты и находился на связи ежедневно. Огромное спасибо, очень надеемся на продолжение сотрудничества вскоре.
Кирилл - настоящий профи, а работать с профи всегда приятно. Очень хорошо ориентируется в понятиях поискового продвижения, поэтому мне не приходилось тратить время на объяснения. Ну а как разработчик и дизайнер, он подсказал мне много полезных вещей. Буду сотрудничать с ним и дальше.

Заявки фрилансеров

kiber_ua
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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