Требуется продвижение сайта

Постановка задачи: есть сайт, требуется увеличить посещаемость. Есть ограничения по максимальным затратам на одно посещение - 0.4 руб. (определяется конверсией и спецификой бизнеса). Оплата работы: сдельная (прямопропорциональна количеству целевых посетителей в месяц). От исполнителя хотелось бы услышать ориентировочные цифры по максимально возможному количеству посещений в месяц при заданных условиях.

Также рассматриваются предложения по увеличению конверсии, что тоже будет оплачиваться пропорционально экономическому эффекту от введенных мер.

Предложения просьба писать на [email protected]