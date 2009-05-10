Требуется создать базы досок объявлений для Allsub + инструкцию/пример проекта. Допускается разделение на 2 этапа, смешивать которые нельзя! 1) Элитные доски объявлений. 2) Треш для ссылочного. Интересуют доски ...
Требуется продвижение сайта
Постановка задачи: есть сайт, требуется увеличить посещаемость. Есть ограничения по максимальным затратам на одно посещение - 0.4 руб. (определяется конверсией и спецификой бизнеса). Оплата работы: сдельная (прямопропорциональна количеству целевых посетителей в месяц). От исполнителя хотелось бы услышать ориентировочные цифры по максимально возможному количеству посещений в месяц при заданных условиях.
Также рассматриваются предложения по увеличению конверсии, что тоже будет оплачиваться пропорционально экономическому эффекту от введенных мер.
Предложения просьба писать на [email protected]
Заявки фрилансеров
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