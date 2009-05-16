Составить поекты под Allsub

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Завершен4 заявки192 просмотра

Дано:

1) 2 сайта одинаковой тематики.

2) Инструкции как составить проект для продвижения по каталогам/доскам/блогам/каталогам статей и проч.

Требуется проанализировать сайты и составить качественные проекты для Allsubmitter (количество вариантов: названия от 100, описания - от 1000 шт).

Итого на выходе 8(!) различных заполненных проектов + исходники в "[вар1|вар2|вар3|вар4] тектс [вар11|вар21|вар31|вар41]" виде.

Преимущество отдам недорогим предложениям.

16 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

littlemary
Мария 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Мария отлично справилась с работой. Не задавала лишних вопросов, и даже 2 нестандартных момента, требующих обьяснений, все-таки разобрала самостоятельно. Скорость работы - на высоте. Качество - высокое. Могу рекомендовать к сотрудничеству.
Очень надёжный, обязательный заказчик, что большая редкость. Техническое задание чёткое, на все вопросы — исчерпывающие ответы. Приятный человек в общении и в деле. Ставлю большой плюс и рекомендую.

Заявки фрилансеров

littlemary
Мария 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад

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