- Вам даётся список англоязычных фриблогсервисов (примерно 65). Нужно регистрировать блоги и делать в них один пост.

- В помощь вам будет дана страница, где вы сможете получать следующее: Название поста блога, Содержание поста блога, Тэги поста. Т.е. названия блогов, постов, их содержание и т.д. писать не нужно - они уже даны.

- Вам предоставляется email и персональные данные, на которые производится регистрация блогов.

- Возможно использование плагинов к баузеру (к примеру, Autofill Forms для FireFox) для автозаполнения полей при регистрации блогов - это значительно ускоряет регистрацию.

- Для регистрации блогов требуется минимальное знание английского.

- От вас в качестве результата нужен будет список зарегистрированных блогов с постами.

- Необходимость в таких регистрациях будет постояннной (5-6 в месяц).

- От вас хотелось бы услышать цену и примерные сроки регистрации в 65 блогов.

Предложение для людей, нацеленных на долгосрочное сотрудничество.