Требуется продвижение сайта в поисковых системах по запросам регион Россия, слова кубки, медали, сувениры www.laurus.cc
Регистрация блогов
- Вам даётся список англоязычных фриблогсервисов (примерно 65). Нужно регистрировать блоги и делать в них один пост.
- В помощь вам будет дана страница, где вы сможете получать следующее: Название поста блога, Содержание поста блога, Тэги поста. Т.е. названия блогов, постов, их содержание и т.д. писать не нужно - они уже даны.
- Вам предоставляется email и персональные данные, на которые производится регистрация блогов.
- Возможно использование плагинов к баузеру (к примеру, Autofill Forms для FireFox) для автозаполнения полей при регистрации блогов - это значительно ускоряет регистрацию.
- Для регистрации блогов требуется минимальное знание английского.
- От вас в качестве результата нужен будет список зарегистрированных блогов с постами.
- Необходимость в таких регистрациях будет постояннной (5-6 в месяц).
- От вас хотелось бы услышать цену и примерные сроки регистрации в 65 блогов.
Предложение для людей, нацеленных на долгосрочное сотрудничество.
Выбранный исполнитель
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