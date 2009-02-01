Необходимо создать сервис схожий с данным freepdfcards.com. Т.е. посетитель создаёт себе визитную карточку – на выходе может скачать .pdf фаил (возможно какой-то другой). Данный сервис будет интегрирован в сайт на Drupal. От вас ждём: 1. на чём вы можете ...