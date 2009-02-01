RexWorks

Saramin Ivan RexWorks

 
57 летСША/Нью-Йорк
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поиск или написание англоязычного контента

    На предоставленную тему необходимо составить 2 списка. 1. Список из коротких фраз. Каждая фраза 20-60 символов. В списке 30-40 фраз. Отчёт - список, где каждая фраза с новой строки. 2. Список из предложений и групп предложений. Каждое предложение или группа ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO рерайт англоязычных статей. Страхование.

    Необходимо сделать качественный SEO рерайт англоязычного текста. Тематика - страхование. Текст представлен в виде 6 отдельных статей. Общий объём 19 000 символов без пробелов. К каждой статье нужно написать короткое (200-250 символов) описание и название. Укажите вашу оплату ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Регистрация блогов

    Регистрация блогов на 4 блогплощадках. 3 из площадок на движке wordpress, им нужно будет сделать некоторую небольшую настройку. На данный момент нужно 40 блогов (по 10 на каждой площадке).

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание утилиты

    Необходимо создать утилиту для сайта. Описание в аттаче. От вас: 1. Стоимость. 2. Сроки. 3. Среда реализации (flash, php,….). 4. Готовы ли осуществлять платные доработки в будущем.

    PHPFlash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Регистрация блогов

    - Вам даётся список англоязычных фриблогсервисов (20). Нужно создать блоги на каждой площадке. - В помощь вам будет дана страница, где вы сможете получать следующее: Название поста блога, Содержание поста блога, Тэги поста. Т.е. названия блогов, ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сервиса

    Необходимо создать сервис схожий с данным freepdfcards.com. Т.е. посетитель создаёт себе визитную карточку – на выходе может скачать .pdf фаил (возможно какой-то другой). Данный сервис будет интегрирован в сайт на Drupal. От вас ждём: 1. на чём вы можете ...

    PHPDrupalFlash
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Регистрация 40 блогов

    Вам предоставляется список из 10 free-блогплатформ (blogspot.com, wordpress.com, ...) Необходимо зарегистрировать и настроить по 4 блога на каждой из платформ: - зарегистрировать блог - составить и прописать название и описание блога - настроить дизайн блога - настроить виджеты (последние комментарии, ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайтинг англоязычного текста. Страхование.

    Необходимо сделать рерайт англоязычного текста. Тематика - страхование. Текст представлен в виде отдельных статей. Общий объём (40 000 - 50 000). К каждой статье нужно написать короткое (1-3 предложения) описание. Срок - до месяца. Укажите вашу оплату за ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Регистрация блогов

    - Вам даётся список англоязычных фриблогсервисов (примерно 65). Нужно регистрировать блоги и делать в них один пост. - В помощь вам будет дана страница, где вы сможете получать следующее: Название поста блога, Содержание поста блога, Тэги ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Регистрация блогов

    - Вам даётся список англоязычных фриблогсервисов (примерно 80). Нужно регистрировать блоги и делать в них один пост. - В помощь вам будет дана страница, где вы сможете получать следующее: Название поста блога, Содержание поста блога, Тэги ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
olga_pier
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
13 лет назад
SEO рерайт англоязычных статей. Страхование.
Иван - надежный и доброжелательный заказчик. Получила четкое ТЗ и моментальную оплату. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказывал рерайт англоязычных статей. Очень доволен качеством. Сроки также были соблюдены. Ольга очень приятный в общении человек и отличный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
elle692008
Елена 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Регистрация блогов
Работать с Иваном легко. Очень приятный в общении человек! Задачу поставил четко и ясно. На все возникшие вопросы были получены своевременные ответы. Оплата произведена мгновенно, большое спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Неоднократно работали с Еленой. Сотрудничеством очень доволен – работа всегда выполнялась качественно при этом соблюдались оговоренные сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
aquaweb
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Разработка небольшого скрипта
Очень приятный заказчик. Четкое задание, легкое общение, моментальная оплата. Остался только рад сотрудничеству.
Крайне положительный опыт сотрудничества в разработке приложения на JavaScript: работа выполнена быстро, профессионально и чётко по ТЗ.
Ответный отзыв
sanjarmen
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Регистрация 40 блогов
Четко поставленное задание и уважительное отношение. Очень приятно с ним работать.
Работа выполнена в срок, качественно и точно в соответствии с ТЗ. Рекомендуем.
Ответный отзыв
merzbow
Antaim Maris 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$12
10 баллов
15 лет назад
Регистрация блогов
Отличнейший заказчик! Такого внимательного отношения к ТЗ я давно не встречала! Одно удовольствие работать с этим человеком :)
Отличный отчёт об исполнении. Никаких лишних вопросов. Работа выполнена в срок. Рекомендуем.
Ответный отзыв