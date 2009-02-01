На предоставленную тему необходимо составить 2 списка. 1. Список из коротких фраз. Каждая фраза 20-60 символов. В списке 30-40 фраз. Отчёт - список, где каждая фраза с новой строки. 2. Список из предложений и групп предложений. Каждое предложение или группа ...
- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать качественный SEO рерайт англоязычного текста. Тематика - страхование. Текст представлен в виде 6 отдельных статей. Общий объём 19 000 символов без пробелов. К каждой статье нужно написать короткое (200-250 символов) описание и название. Укажите вашу оплату ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Регистрация блогов на 4 блогплощадках. 3 из площадок на движке wordpress, им нужно будет сделать некоторую небольшую настройку. На данный момент нужно 40 блогов (по 10 на каждой площадке).Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется написать скрипт управления ссылками на своих сайтах. Аналог sape.ru с упрощённым функционалом. PHP. Подробности в ТЗ.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Разработка небольшого скрипта. Подробности в ТЗ. От вас: 1. Цена 2. Сроки 3. Среда исполнения (преимущество JavaScript)Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо создать утилиту для сайта. Описание в аттаче. От вас: 1. Стоимость. 2. Сроки. 3. Среда реализации (flash, php,….). 4. Готовы ли осуществлять платные доработки в будущем.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- Вам даётся список англоязычных фриблогсервисов (20). Нужно создать блоги на каждой площадке. - В помощь вам будет дана страница, где вы сможете получать следующее: Название поста блога, Содержание поста блога, Тэги поста. Т.е. названия блогов, ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать сервис схожий с данным freepdfcards.com. Т.е. посетитель создаёт себе визитную карточку – на выходе может скачать .pdf фаил (возможно какой-то другой). Данный сервис будет интегрирован в сайт на Drupal. От вас ждём: 1. на чём вы можете ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Вам предоставляется список из 10 free-блогплатформ (blogspot.com, wordpress.com, ...) Необходимо зарегистрировать и настроить по 4 блога на каждой из платформ: - зарегистрировать блог - составить и прописать название и описание блога - настроить дизайн блога - настроить виджеты (последние комментарии, ...Прочее1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо сделать рерайт англоязычного текста. Тематика - страхование. Текст представлен в виде отдельных статей. Общий объём (40 000 - 50 000). К каждой статье нужно написать короткое (1-3 предложения) описание. Срок - до месяца. Укажите вашу оплату за ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт15 лет назад
- Вам даётся список англоязычных фриблогсервисов (примерно 65). Нужно регистрировать блоги и делать в них один пост. - В помощь вам будет дана страница, где вы сможете получать следующее: Название поста блога, Содержание поста блога, Тэги ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Формат GIF, с небольшой анимацией. Подробнее в ТЗ.Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- Вам даётся список англоязычных фриблогсервисов (примерно 80). Нужно регистрировать блоги и делать в них один пост. - В помощь вам будет дана страница, где вы сможете получать следующее: Название поста блога, Содержание поста блога, Тэги ...Прочее1 исполнительЗавершен15 лет назад