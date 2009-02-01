Требуется изменить вывод блоков на титульной странице www.shaden.ua. +Немного изменить вывод внутренних. Движок используется компании разработчика. Хотелось бы чтобы исполнитель смог внести изменения на сайт не меняя CMS. Примерные изменения в приложении. Пишите сразу цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Вам даётся список англоязычных фриблогсервисов (примерно 80). Нужно регистрировать блоги и делать в них один пост.
- В помощь вам будет дана страница, где вы сможете получать следующее: Название поста блога, Содержание поста блога, Тэги поста. Т.е. названия блогов, постов, их содержание и т.д. писать не нужно - они уже даны.
- Вам предоставляется email и персональные данные, на которые производится регистрация блогов.
- Возможно использование плагинов к баузеру (к примеру, Autofill Forms для FireFox) для автозаполнения полей при регистрации блогов - это значительно ускоряет регистрацию.
- Для регистрации блогов требуется минимальное знание английского.
- От вас в качестве результата нужен будет список зарегистрированных блогов с постами.
- Необходимость в таких регистрациях будет постояннной (5-6 в месяц).
- От вас хотелось бы услышать цену и примерные сроки регистрации в 80 блогов.
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