Регистрация блогов

ПрочееЗавершен7 заявок243 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

- Вам даётся список англоязычных фриблогсервисов (примерно 80). Нужно регистрировать блоги и делать в них один пост.

- В помощь вам будет дана страница, где вы сможете получать следующее: Название поста блога, Содержание поста блога, Тэги поста. Т.е. названия блогов, постов, их содержание и т.д. писать не нужно - они уже даны.

- Вам предоставляется email и персональные данные, на которые производится регистрация блогов.

- Возможно использование плагинов к баузеру (к примеру, Autofill Forms для FireFox) для автозаполнения полей при регистрации блогов - это значительно ускоряет регистрацию.

- Для регистрации блогов требуется минимальное знание английского.

- От вас в качестве результата нужен будет список зарегистрированных блогов с постами.

- Необходимость в таких регистрациях будет постояннной (5-6 в месяц).

- От вас хотелось бы услышать цену и примерные сроки регистрации в 80 блогов.

15 лет назад
RexWorks
Saramin Ivan 
57 летСША
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
merzbow
Antaim Maris 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$12
1 день
Отличный отчёт об исполнении. Никаких лишних вопросов. Работа выполнена в срок. Рекомендуем.
Отличнейший заказчик! Такого внимательного отношения к ТЗ я давно не встречала! Одно удовольствие работать с этим человеком :)
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