Проблема с кодировкой в Опере

Требуется натянуть дизайн на CMT Textpattern . Шаблон ----- http://textgarden.org/file_download/50 Внешний вид ----- http://thebombsite.com/images/719.jpg ну или чтото подобное ... сроки --- Чем раньше тем лутше :) разрабатывать нового ни чего не надо , просто загрузить и потключть шаблон на ...