Получение ссылок на сайтах, исходя из списка

Есть список сайтов (около тысячи).

Требуется пройти весь этот список, и получить ссылку.

80% площадок - блоги. Поэтому нужно также связываться с блоггерами и пытаться их уломать на статью/ссылку в уже ранее написанной статье.

Работа ежедневная и долгосрочная. Список ключевых запросов будет предоставляться ежедневно.

Обращаться только людям, имеющим опыт и время.

Сразу пишите вашу цену за каждые 50 площадок (ежедневная "норма").