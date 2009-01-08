Получение ссылок на сайтах, исходя из списка

Требуется помошь в установке граббера на движок DLE
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Есть список сайтов (около тысячи).
Требуется пройти весь этот список, и получить ссылку.
80% площадок - блоги. Поэтому нужно также связываться с блоггерами и пытаться их уломать на статью/ссылку в уже ранее написанной статье.
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Сразу пишите вашу цену за каждые 50 площадок (ежедневная "норма").
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