Сделать рассылку на доски объявлений.

Если основная кодировка страницы windows-1251, но также кое-что есть в utf-8, то Опера перекодирует в utf-8 даже то, что уже в кодировке utf-8. Нужно решить данную ситуацию, не изменяя основную кодировку. Смотрите приложение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От вас предложение с количеством досок и стоимость. Отчет с сыылками на объявление обязателен.
- Похожие заказы
- Прочее3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно из темы nth вытащить мелодию aac и переделать ее в MMF.Завершен15 лет назад
- $40
Нужно немного доработать шаблон Shop-Script: - Сделать резиновым (95% от ширины экрана) - Еще несколько мелочей (подробнее в isq) PSD предоставлю по запросу. Шаблон в приложении. Работа срочная (выполнить нужно в течение нескольких часов)Завершен15 лет назад
Нужны ГОТОВЫЕ плагины и компоненты под sh404SEF. В первую очередь, интересуют seyret, truegallary/datsogallary, xmap. Интересуют и другие компоненты (AutoBB, marketplace, SOBI2, Mosets Tree ) ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 1 транслитерация (русские названия на английские) в духе ...Прочее1 заявкаЗакрыт15 лет назад
http://pr-cy.ru/analysis/?url=3allzone.net Что-то с сайтом не то, его не видит анализатор, ни pr-cy, ни как другой - найти проблему. Писать в ЛСПрочее2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно немного доделать шаблон под DLE дополнения в асе 1718353Прочее3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется установить код сапы на блог wordpres, все предложения пишите в личку.Завершен15 лет назад
- $5
Est' sait. Na saite forma tipa vot takogo http://www.germany.ru/wwwthreads/files/108-12428994-__________11.jpg tol'ko tam prosto 6 polei i pod file stro4ka. Skripta netu. Ego nado napisat' i nastroit' na hoste vse. pla4u 5 wmz. esli bistro vse budet i krasivo 10.Прочее11 заявокЗакрыт15 лет назад
Установить на новый домен движек дле (нуленный) + найти нужный дизайн как на sunduchek.ru (это бесплатный шаблон). И все :) Работы по сути на минут 15. Писать в ЛС, цену и сроки здесь. Предпочтение: быстро и недорого.Закрыт15 лет назад
- $20
Стандартный прогон. По результатм прогона - отчет со ссылками на опубликованные rss-ы. К оплате принимаются только подтвержденные публикации. Каналы: http://elias.ru/about/rss_inet.php http://elias.ru/about/rss_individual.php http://elias.ru/about/rss_automation.php Перечень каталогов во вложении.Завершен15 лет назад