Изменить титульную страницу корпоративного сайта

ПрочееЗакрыт6 заявок228 просмотров
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Требуется изменить вывод блоков на титульной странице www.shaden.ua. +Немного изменить вывод внутренних.

Движок используется компании разработчика. Хотелось бы чтобы исполнитель смог внести изменения на сайт не меняя CMS.

Примерные изменения в приложении.

Пишите сразу цену и сроки.

15 лет назад
lyopa2
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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