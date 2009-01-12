Сайтик знакомств

Задача: создавать и контентить блоги на wordpress. Цель: 10 блогов в неделю с наполнением (25-30 постов в блоге) Оплата: 100 грн или 100 вму в неделю. Нужно сделать 30 блогов. Жду предложений. Спасибо. Приоритет - человек из Киева или Украины.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно взять любой движек знакомства, и внести туда доработки.
P.S. Движек как базу взять любой (но только знакомства - не охота писать с нуля).
Искал в сети, вроде не нашел движек такой - если у кого нибудь есть, куплю - недорого. Главное, без багов.
Аська 1332814
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