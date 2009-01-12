Сайтик знакомств

Нужно взять любой движек знакомства, и внести туда доработки.

P.S. Движек как базу взять любой (но только знакомства - не охота писать с нуля).

Искал в сети, вроде не нашел движек такой - если у кого нибудь есть, куплю - недорого. Главное, без багов.

Аська 1332814