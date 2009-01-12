Создавать и контентить блоги.

Есть список сайтов (около тысячи). Требуется пройти весь этот список, и получить ссылку. 80% площадок - блоги. Поэтому нужно также связываться с блоггерами и пытаться их уломать на статью/ссылку в уже ранее написанной статье. Работа ежедневная и долгосрочная. ...