Перенести поиск

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ПрочееЗавершен5 заявок180 просмотров
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Надо поиск поставить в центр из правого угла, пишите.... Все дополнения дам)

15 лет назад
maxsite
Максим 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
programmist
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$3
1 день
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Всё договоренности, как по заданию, так и по оплате были выдержаны без каких-либо проблем. Рекомендую
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