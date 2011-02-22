Регистрация блогов

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Завершен3 заявки262 просмотра

Регистрация блогов на 4 блогплощадках. 3 из площадок на движке wordpress, им нужно будет сделать некоторую небольшую настройку. На данный момент нужно 40 блогов (по 10 на каждой площадке).

WordPress
14 лет назад
RexWorks
Saramin Ivan 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

elle692008
Елена 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$1
7 дней
Неоднократно работали с Еленой. Сотрудничеством очень доволен – работа всегда выполнялась качественно при этом соблюдались оговоренные сроки. Рекомендую.
Работать с Иваном легко. Очень приятный в общении человек! Задачу поставил четко и ясно. На все возникшие вопросы были получены своевременные ответы. Оплата произведена мгновенно, большое спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

elle692008
Елена 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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